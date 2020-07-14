Sözcü Aksoy'dan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e 'Doğu Akdeniz' cevabı

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yüksek Temsilci Borrell'in AB Dış İlişkiler Konseyi sonrasında yaptığı açıklamaya yazılı cevap verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meselelere ilişkin tutumunun herkesçe bilindiğini kaydeden Aksoy, "Bu meselelerin çözümü için atılacak ilk adımlar Ada'daki iki halk arasında hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda bir iş birliği mekanizması tesis edilmesi, Türkiye ile diyalog kanallarının yeniden başlatılması, Türkiye karşıtı ittifaklar yerine ön koşulsuz olarak bölgede diyalog ve iş birliği atmosferinin yaratılmasıdır. Doğu Akdeniz'de gerginlik, ancak böyle bir yaklaşımın tüm taraflarca benimsenmesiyle sona erdirilebilir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin Libya'daki krizin askeri yöntemle çözülemeyeceğini en başından beri vurguladığını belirterek, "Ülkemiz Süheyrat'tan Berlin'e, Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların öncülük ettiği ve sahiplendiği siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik tüm uluslararası çabaları istikrarlı bir şekilde desteklemiş ve katkı sağlamıştır. AB, Libya krizinin barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunmak istiyor ise, İrini Harekâtı’yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumu terkederek BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda uluslararası meşruiyetten yana tavır göstermelidir" dedi.