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  4. Sözcü Aksoy'dan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e 'Doğu Akdeniz' cevabı

Sözcü Aksoy'dan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e 'Doğu Akdeniz' cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 01:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamasına cevaben, "Bu meselelerin çözümü için atılacak ilk adımlar Ada'daki hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı, diyalog kanallarının yeniden başlatılması, diyalog ve iş birliği atmosferinin yaratılmasıdır" dedi.

Sözcü Aksoy'dan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e 'Doğu Akdeniz' cevabı

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yüksek Temsilci Borrell'in AB Dış İlişkiler Konseyi sonrasında yaptığı açıklamaya yazılı cevap verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meselelere ilişkin tutumunun herkesçe bilindiğini kaydeden Aksoy, "Bu meselelerin çözümü için atılacak ilk adımlar Ada'daki iki halk arasında hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda bir iş birliği mekanizması tesis edilmesi, Türkiye ile diyalog kanallarının yeniden başlatılması, Türkiye karşıtı ittifaklar yerine ön koşulsuz olarak bölgede diyalog ve iş birliği atmosferinin yaratılmasıdır. Doğu Akdeniz'de gerginlik, ancak böyle bir yaklaşımın tüm taraflarca benimsenmesiyle sona erdirilebilir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin Libya'daki krizin askeri yöntemle çözülemeyeceğini en başından beri vurguladığını belirterek, "Ülkemiz Süheyrat'tan Berlin'e, Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların öncülük ettiği ve sahiplendiği siyasi sürecin canlandırılmasına yönelik tüm uluslararası çabaları istikrarlı bir şekilde desteklemiş ve katkı sağlamıştır. AB, Libya krizinin barışçıl yollarla çözümüne katkıda bulunmak istiyor ise, İrini Harekâtı’yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumu terkederek BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda uluslararası meşruiyetten yana tavır göstermelidir" dedi.

'KİMSE TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINA MÜDAHALE EDEMEZ'

Borrell'in, Ayasofya hakkındaki açıklamasına da değinen Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayasofya'ya ilişkin olarak ise bir kez daha Ayasofya'nın Türkiye'nin mülkü olduğunu ve statü değişikliği de dâhil olmak üzere Ayasofya'ya ilişkin her türlü tasarrufun sadece Türkiye'nin egemen yetkisinde bulunduğunu vurguluyoruz. Kimse Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edemez. Yeni statüsüyle de Ayasofya Camii, dünyadaki tüm din ve inançlardan ziyaretçilere açık olacaktır ve isteyen herkes bu muhteşem yapıyı ziyaret edebilecektir. Ayrıca Ayasofya'nın içinde yapılacak çalışmalar Dünya Kültür Mirası Listesine girerken istenen kriterlere halel getirmeyecektir. Ayasofya Camii insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya devam edecektir."

Borrell'in Türkiye-AB ilişkilerinde diyalog ve angajmana vurgu yapmasının memnuniyetle karşılandığını kaydeden Aksoy, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mart'ta Brüksel'de AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarıyla da mutabık kaldıkları üzere, AB ile ilişkilerin üyelik sürecini ilerletecek ve yeni koşul ve sınamaları da dikkate alacak şekilde gözden geçirilmiş bir 18 Mart mutabakatı anlayışıyla ilerletilebileceğine inanmaktadır" açıklamasında bulundu. (DHA)

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