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Sözcü Aksoy: Rum Yönetimi'nin kararının geçerliliği olmayacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kırbıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberlerle ilgili "GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kırbıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberlerle ilgili "GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY'nin Fatih sondaj gemisi personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi ile işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberleri değerlendirdi. Aksoy, basında çıkan 'tutuklama kararı' ile ilgili haberleri yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle dedi:
"Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. GKRY’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir denizalanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar alması uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır."
'HİÇBİR SONUÇ VERMEYECEKTİR'
Aksoy, ilgili kurumlarla birlikte gerekli karşı hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, "GKRY’nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak, hem de Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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