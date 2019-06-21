Sözcü Aksoy: “Yunanistan, Lozan Barış Anlaşması’nı ihlal etmektedir”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan, Türk azınlığın seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan Barış Anlaşması’nı ihlal etmektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, müftülüklere dair düzenlemeler içeren Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy, Yunanistan’ın, Türk azınlığın seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan Barış Anlaşması’nı ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu kere de yanlış uygulamalarını düzeltmek yerine, müftülük makamını ve azınlık müftülerini, yeni kurduğu bir devlet dairesine bağlamak suretiyle ihlallerini daha da vahim bir hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

“Kararname Lozan Barış Anlaşması’na aykırı”

Sözcü Aksoy, Kararnamenin Lozan Barış Anlaşması’na aykırı olduğunun altını çizerek, “Yunanistan’da müftülüklerin idari statü ve yapıları ile yargı yetkilerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, azınlığın dini ve hayır kuruluşlarını tesis etme ve yönetme hakkını teminat altına alan 1923 Lozan Barış Anlaşması’na aykırıdır. İlk olarak, 2018 Ağustos ayında gündeme gelen ve azınlığın haklı ve güçlü tepkilerini gösterdiği kararname, Yunanistan’daki Türk azınlığın Lozan Barış Anlaşması’yla teminat altına alınan karşılıklılık temelindeki haklarını görmezden gelmektedir. Müftülük kurumunun özerkliğini ortadan kaldırarak alelade devlet dairesine dönüştürmeye yönelik bu kararnamenin Yunanistan’daki Türk azınlık tarafından kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.