HABER

Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın, 'sıfır göçmen politikası' insani değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, 'sıfır göçmen politikası' uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, 'sıfır göçmen politikası' uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Yunanistan'ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneğinin, Başbakan Miçotakis'in açıklamaları olduğunu söyleyerek, "850 bin düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler yüzde 94 oranında azalmıştır. Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, 'sıfır göçmen politikası' uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir. Türkiye, yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır. Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa'nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'A ÇAĞRI
Aksoy, Yunanistan'a, Türkiye aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda gördüklerini kaydederek, şunları kaydetti:
"Yunan hükümetini, Yunanistan'da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye, gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye, bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya, göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye, göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya, göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermeye çağırıyoruz."

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
İl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarıİl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarı
Komisyonda gergin anlar: Kameralar varken şov yapıyorsunuzKomisyonda gergin anlar: Kameralar varken şov yapıyorsunuz

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Diğer Haberler
"CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddialarıyla ilgili Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda 'milli tank-palet' tartışması

Komisyonda gergin anlar: Kameralar varken şov yapıyorsunuz

Rahmi Turan'ın olay yaratan iddiası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'la görüşen CHP'li kim? Rahmi Turan 21 Kasım bugünkü yazısında isim tartışmasına noktayı koydu

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan'ın yazısı bomba etkisi yarattı! Canlı yayında 'Beştepe'ye kim gitti?' tartışması!

Canlı yayında 'Beştepe'ye kim gitti?' tartışması!

TBMM Bütçe Komisyonunda Süleyman Soylu ve SP'li Cihangir İslam tartıştı

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.