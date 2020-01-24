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Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın tavrı, iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlal edilmesiyle ilgili, "Yunanistan bizimle oturup konuşmak yerine, her zamanki alışkanlığıyla Türkiye'yi AB'ye şikayet etmekte, başkalarından medet ummaktadır.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlal edilmesiyle ilgili, "Yunanistan bizimle oturup konuşmak yerine, her zamanki alışkanlığıyla Türkiye'yi AB'ye şikayet etmekte, başkalarından medet ummaktadır. Bu tavır tabiatıyla ciddiyetle ve iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün 1960'lı yıllardan itibaren Yunanistan tarafından ihlal edilmesinin, Ege Denizi'ndeki birbirleriyle bağlantılı sorunlardan yalnızca biri olduğunu belirten Aksoy, şu ifadelere yer verdi:
"Bu mesele, Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Andlaşmaları’ndaki yükümlülüklerini ve dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan bu meselenin uluslararası yargıya götürülmesinin önünü de Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisine 1993 yılında bu konuda koyduğu bir rezervle tıkamıştır. Türkiye gerek Yunanistan'ın gerek üçüncü ülkelerin silahsızlandırılmış statüyü ihlal eden eylemlerini başlangıcından itibaren düzenli ve sürekli olarak protesto etmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. Biz, Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin, diğer Ege sorunlarıyla birlikte ele alınmasını ve görüşmeler yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz. Bunu yaparken de Uluslararası Adalet Divanı dahil, karşılıklı olarak mutabık kalınacak hiçbir barışçı çözüm yöntemini dışlamadığımızı da söylüyoruz."
'İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMIYOR'
2002-2016 yılları arasında Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmelerde izlenen tutumun da bu yönde olduğunu ancak Yunanistan'ın arzusu üzerine bu görüşmelere ara verildiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile New York ve Londra’da yaptığı görüşmelerde teklif ettiği üzere, ülkemiz Yunanistan ile istikşafi görüşmeler dahil, tüm diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya, hatta Doğu Akdeniz için de yeni bir diyalog kanalı açmaya hazırdır. Ancak Yunanistan bu önerimize olumlu yanıt vermek, bizimle oturup konuşmak yerine, her zamanki alışkanlığıyla Türkiye’yi AB’ye şikayet etmekte, başkalarından medet ummaktadır. Bu tavır tabiatıyla ciddiyetle ve iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Yunanistan her başı sıkıştığında üçüncü ülkeleri kullanarak sonuç alacağını sanıyorsa çok yanılmaktadır."

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