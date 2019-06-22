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Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'rapor' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ terör örgütü elebaşından 'Müslüman vaiz ve siyasi figür' olarak bahsedilmesi, bu raporun en başından hangi odakların etkisiyle ve hangi art niyetlerle kaleme alındığının açık göstergesidir" dedi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ terör örgütü elebaşından 'Müslüman vaiz ve siyasi figür' olarak bahsedilmesi, bu raporun en başından hangi odakların etkisiyle ve hangi art niyetlerle kaleme alındığının açık göstergesidir" dedi.
Sözcü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan '2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümleri hakkında yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, raporun dün yayımladığını hatırlatarak, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ terör örgütü elebaşından 'Müslüman vaiz ve siyasi figür' olarak bahsedilmesi, bu raporun en başından hangi odakların etkisiyle ve hangi art niyetlerle kaleme alındığının açık göstergesidir. 251 vatandaşımızı katleden terör örgütü başının bu şekilde tanımlanması, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek ya da bu girişime destek vermek anlamına gelmektedir. Dünyada demokrasinin savunucusu iddiasıyla ortaya çıkanların müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları adeta masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşımdır."
'BRUNSON CEZASINI ÇEKTİKTEN SONRA TAHLİYE EDİLDİ'
"Rahip Brunson dini inancı nedeniyle değil, terörizmle bağlantısı nedeniyle mahkum olmuştur" diyen Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yaptırım ve tehditle değil, yargı kararıyla cezasını çektikten sonra tahliye edilmiş ve ülkesine dönmüştür. Buna rağmen, Brunson davasının raporda geniş yer tutarak bir din hürriyeti ihlali gibi gösterilmeye devam edilmesi, ABD yönetiminin konuyu istismar etmeyi sürdürme ve ülkemizi haksız yere eleştirme çabasından başka bir şey değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, aynı raporun İsrail'e yönelik bölümünde İsrail'in İslam'ın en kutsal mekanlarından olan Harem-i Şerif'e yönelik mütecaviz tutumuna tek bir eleştiri getirmezken, geçen yıl İsrail'in Gazze'de onlarca sivili öldürmesi üzerine ülkemizde gösterilen tepkiyi 'Yahudi karşıtı söylem' olarak raporuna yansıtmaktan kaçınmaması ise raporun ciddiyetsizliğini gözler önüne sermektedir."
Aksoy, Türkiye'de farklı din ve inançların barış içinde yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak, "Öte yandan, bu rapor yazılmadan önce Türkiye’deki dini azınlıklardan bilgi alınmış olsaydı, raporun çok daha gerçekçi ve saygın olacağından kuşku bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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