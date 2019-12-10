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Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davalar yargı mercileri tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam etmektedir.

Sözcü Çekin: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davalar yargı mercileri tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam etmektedir. Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır" dedi.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çekin, Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, olaydan sonra şüphelinin yakalandığını ve 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandığını bildirdi. Çekin, "Şüphelinin daha önce işlediği, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve diğer suçları nedeniyle verilen cezalar 15 Ağustos 2005'ten bu yana aralıksız olarak 14 yıldır infaz edilmekteydi. 1 Aralık 2019'da Ordu Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edilen hükümlü hakkında aynı gün Ordu Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca yakalama emri çıkarılmışsa da katil yakalanamadan bu elim hadise yaşanmıştır. Ülkemizde dünya uygulamalarıyla uyumlu yüksek güvenlikli, kapalı ve açık gibi ceza infaz kurumları bulunmaktadır. Her infaz kurumuna alınma usül ve esasları ve bu kurumlardan diğerine geçiş şekilleri mevzuatımızda açıkça belirlenmiştir. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılması ve açık ceza infaz kurumundan firar etmesi konusunda idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda en ufak bir ihmal veya kusurun tespiti halinde gerekenin yapılacağından kimse şüphe duymamalıdır" dedi.
'FETÖ İLE MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRMEKTE'
Çekin, Türkiye'nin FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ettiğini kaydederek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davalar yargı mercileri tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam etmektedir. Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır. Bununla birlikte terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalarda devam etmektedir. Bakanlığımızca firari örgüt üyelerinin iade süreçleri de büyük titizlikle sürdürülmektedir. Örgüt üyelerini bir şekilde barındıran ülkelerin, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz. Yargının FETÖ silahlı terör örgütü ile mücadelesi kesintisiz sürmektedir. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ konusunda yargıda önemli bir arınma süreci başlatılmıştır. Ulaşılan yeni bilgi, belge ve deliller dikkatle değerlendirilerek adli ve idari mercilerle paylaşılmaktadır."

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