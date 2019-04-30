Sözcü Çelik: “Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bir kere hakim ve savcıların onuru ile oynayan bir kişinin yasama sisteminin içinde, meşru siyaset alanının içinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz. Hakim ve savcılara ‘köleler’ diye ifade edersiniz aynı şekilde bir hitap durumu ile siz karşı karşıya kalırsınız. Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder, askeri vesayetin veya yargı vesayetinin geçmişteki kölelerinden bahsetmeye başlar.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. “Resmen koloni valisi atar gibi bir tutum içine giriliyor”

Venezuela’da yaşanan darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan ve Türkiye’nin sonuna kadar Venezuela’nın anayasal düzeninin korunmasından yana olduğunu belirten Çelik, “Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ABD’nin başka bir ülkeye devlet başkanı ataması gibi büyük bir yanlışla karşı karşıyayız. Resmen koloni valisi atar gibi bir tutum içine giriliyor. Hiçbir devlet başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez. Venezuela halkına karşı açık bir hakarettir. Darbe girişimini başlatan, darbe girişiminin sivil kanadını oluşturan Guaido’nun Twitter hesabından verdiği mesajları inceliyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü getireceğinden bahsediyor, arkadaşından darbeci askerlerle poz veriyor.” diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'da

“Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet darbe girişimidir” açıklamasında bulunan Ömer Çelik, Türkiye’nin hiçbir ülkenin iç siyasetinde taraf olmadığını söyleyerek, “Biz herhangi bir ülkenin iç siyasetinde taraf değiliz. Biz her türlü darbeye karşıyız. Venezuela halkının iradesinin çalınmasına dönük bir oldubitti var. Bunun karşısında tabi ki bu tutumu göstereceğiz. Sonuna kadar Venezuela’nın anayasal düzenini desteklemeye kararlıyız.” şeklinde konuştu. “Bu son derece vahim bir gelişme olacaktır”

Trump’un Müslüman Kardeşleri bir terör örgütü olarak ilan edeceği şeklinde bir açıklama yapıldığını belirten Çelik, “Bu son derece vahim bir gelişme olacaktır. Müslüman Kardeşler gibi demokrasi ve hukuka bağlı, şiddetten uzak durmuş bir organizasyonu siz terör örgütü olarak ilan ederseniz ortamı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine açmış olacaksınız. Amerika’daki hiçbir analist ve ileri gelen güvenlik yetkilisi, Ulusal Güvenlik Danışmanı hariç, böyle bir kararın doğru olduğunu söylemiyor, son derece yanlış olduğunu söylüyorlar. Bu şekildeki bir karar İslam dünyasındaki bütün demokratik hareketleri bastırma sonucunu doğuracağı gibi çeşitli yerlerdeki antidemokratik rejimlerin bu tip gruplara karşı, şiddete uzak, demokrasiyi savunun gruplara karşı sırf onların Müslüman kimliklerinden dolayı güçlü bir baskıyı ortaya koyacaklarını göstermektir. Bu, DEAŞ propagandasına verilecek en büyük destektir.“ ifadelerini kullandı.

“Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun YSK sürecine ilişkin yaptığı konuşmaya değinen Ömer Çelik, “Bizim baskı yaptığımızı ve baskı yolu ile süreci yönlendirmeye çalıştığımızı söyledi. Bir davadan bahsederken hakim ve savcılardan ‘sarayın köleleri’ diye bahsetti. Bir kere hakim ve savcıların onuru ile oynayan bir kişinin yasama sisteminin içinde, meşru siyaset alanının içinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz. Hakim ve savcıların kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmediğiniz kararlar da olabilir, bunları hukuki argümanlarla ortaya da koyabilirsiniz, demokratik siyaset açısından her türlü eleştiriniz söz konusu olabilir ama siz hakim ve savcılara ‘köleler’ diye ifade edersiniz aynı şekilde bir hitap durumu ile siz karşı karşıya kalırsınız. Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder, askeri vesayetin veya yargı vesayetinin geçmişteki kölelerinden bahsetmeye başlar. Bir siyasi partinin genel başkanının bu derece basiretsiz ve üslupsuz bir şekilde konuşması Türk siyasi tarihi açısından görülmemiştir.” dedi.

Ömer Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“YSK’nın ne karar vereceğini bilmiyoruz. Sürecin patronu hukuktur, YSK’dır. Siz bu tehdit ve şantaj yoluyla sürekli hedef göstererek Anayasanın 138. maddesini sürekli karşınıza alarak, neticede şöyle bir yapmış oluyorsunuz, hukuk yoluyla başvurulan süreçlere saygı göstermediğiniz için aslında sonuca da saygı göstermeyeceğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Eski alışkanlıklarınızı kenara bırakın, YSK sizin parti yönetiminiz, başkanlık divanınız değildir, YSK sizin SKM’niz değildir. Türkiye’de yargının, yasamanın, yürütmenin onurunu ihlal eden, buna karşı kurulan her cümleyi açık ve net bir şekilde kınıyoruz. Bunun CHP Genel Başkanından gelmiş olması, hakim ve savcılardan ‘köleler’ diye ifade etmesi sadece CHP Genel Başkanının içinde hukuk olmayan zihniyetini, demokrasi olmayan zihniyetini, eski vesayet günlerinde yaşadığını zanneden zihniyetini göstermekten başka bir işe yaramaz.” Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’de beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?” sözlerini hatırlatan Çelik, “İşte ABD’nin desteklediği YPG bize saldırdı ve bir askerimizi şehit etti. Buna ne diyeceksiniz? Kılıçdaroğlu’nun her beyanının ömrü bu kadardır. Milletin acı çektiği konularda, milletimizin hassasiyet gösterdiği konularda bu kadar sorumsuzca beyanların ardı ardına gelmesi, ders çıkartılmaması hayret sınırlarını zorlayan bir durum haline gelmiştir.” diye konuştu.