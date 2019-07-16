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Sözcü Çelik: "Tabi ki siyasi ayağı da ortaya çıksın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta, “Parti olarak kendi iştigal sahamız içinde bu mücadeleyi sürdürdük.

Sözcü Çelik: "Tabi ki siyasi ayağı da ortaya çıksın"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin sorulan soruya verdiği cevapta, “Parti olarak kendi iştigal sahamız içinde bu mücadeleyi sürdürdük. Hükümet bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde sürdürüyor. Tabi ki, siyasi ayağı da ortaya çıksın. Biz siyasi ayağı ile ilgili tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık” dedi.
AK Parti Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşüp görüşmediğine ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın kime randevu verdiği, kime vermediğini bilemeyiz. Cumhurbaşkanımızın geniş yelpazede kendisinden randevu talep edenler için çeşitli toplantılar için bir araya geldiğini biliyoruz. Mehmet Şimşek Bey’le görüşmenin içeriğini bilmiyorum” diye konuştu.
Çelik, Cemil Çiçek’in bir gazeteye verdiği röportajda AK Parti’nin kendini güncellemesi konusunda ifadesi olduğu iddiasına ilişkin, “Cemil Bey’in ne kastettiğini Cemil Bey’e sormak gerekir. AK Parti içinde çeşitli zamanlarda olduğu gibi, en son milletvekillerimizle bir araya geldi Cumhurbaşkanımız, siyasi ilkelerimizin yeni gelişen bir takım olgulara göre nasıl güncellenebileceği, önümüzdeki dönemlerde hangi reformlara imza atabileceğimiz, kazanımlarımızı nasıl pekiştireceğimiz şeklindeki mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırmaya gayret ediyoruz. AK Parti içinde bu çalışmalar sürüyor ama tam olarak ne söylemek istemiş kendisine sormak lazım” ifadelerini kullandı.

“Tabi ki, siyasi ayağı da ortaya çıksın”
FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına ilişkin sorulan soruya cevap veren Sözcü Çelik, “Hiçbiri ihmal edilmemesi gerekir. Karşımızda bir terör örgütü var. Biz kendi içimizde tespit ettiğimiz zaman attık bunları. Sadece milletvekili düzeyinde değil, teşkilatlarda gördüğümüzü teşkilattan ayıkladık, bürokraside gördüğümüz varsa bürokrasiden ayıkladık. Parti olarak kendi iştigal sahamız içinde bu mücadeleyi sürdürdük. Hükümet bu mücadeleyi kuvvetli bir şekilde sürdürüyor. Tabi ki, siyasi ayağı da ortaya çıksın. Biz siyasi ayağı ile ilgili tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık. Meclis’te soru önergesi açılmaması sanki bu meselenin akamete uğratılması gibi sunuluyor. Bu kadar mücadele neyle yapıldı? Yüce Meclis’in desteği çok önemlidir, bu yürütmenin aldığı kararlarla ortaya konuldu. ‘Bundan sonra ne yapılacak’ diye bir şey yok, şimdiye kadar ki mücadele sonuna kadar sürdürülecek. Tutup da sırf siyaset yapmak için bir arkadaşımızı, terör örgütü vasfı henüz biliniyor değilken ‘gitmiş siyaset etmişsin’ diye bir şey yapılıyor. CHP’den o konuşmayı yapan şahsın belli bir zamanda ziyaret ettiğine ilişkin bugün basında bir sürü haber var. Bunun sonu gelmez. Buradaki mesele kim örgütle iltisaklıdır, kim bu örgütün üyesidir, bunun her alanda sonuna kadar üstüne gidilmesi gerekir. Bizim kanaatimiz bu örgütün tam olarak devletten, milletin içindeki çeşitli yapılanmalarından, bunların temel niteliği takiyye olduğu için temizlenemediği yönündedir. Bu mücadelenin uzun soluklu olarak devam etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilerle ilgili ısrarlı sorular karşısında ise Çelik, “Şu anda odaklandığımız şey o gemideki kardeşlerimizin hayatını kurtarmaya odaklandık. Bununla ilgili ayrıntı vermeyeyim. Bir operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülüyor” dedi.

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