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Sözcü davasında savunma için son kez süre verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 sanığın yargılandığı davada sanıklara, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada sanıklara, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için son kez süre verildi, duruşma 4 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve sanık avukatları savcılık mütalaasına karşı savunma yaptı. Sanıklardan Mustafa Çetin ve Yonca Yücekale ile bazı sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların mütalaaya karşı savunma yaptığına ancak bazı sanık ve sanık avukatlarının savunma için süre istediğine dikkati çekerek, bu sanık ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını sunmak üzere bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmetti.

Heyet, sanıklara yeni bir süre verilmeyeceği uyarısında da bulundu.

Sanık avukatlarının, Basın Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca hak düşürücü süreden dolayı sanıklar hakkında düşme kararı verilmesi ve daha önce verilen ara kararlardan dönülmesi talebinde bulunduğunu belirten heyet, mahkemenin ara kararlarından dönülmesine ilişkin talebin hükümle birlikte değerlendirilmesine yönelik hüküm kurdu.

Gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama emri infazının beklenilmesi ve adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 4 Eylül 2019'a erteledi.

- Mütalaa

Firari sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması istenen mütalaada, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mütalaada, sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanması isteniyor.

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