SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI KARAR İÇİN 4 EYLÜL'E ERTELENDİ

Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu FETÖ’ye yardım davası, iki sanığın son savunmasını yapmaması üzerine son savunmalar ve karar için 4 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Emin Çölaşan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken Necati Doğru, Metin Yılmaz ve Gökmen Ulu'nun da arasında bulunduğu 7 sanık duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Bülent Tezcan, Muharrem Erkek'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri ile CHP eski milletvekilleri Muharrem İnce, Barış Yarkadaş da izleyici olarak katıldı. Gazete yazarlarından Uğur Dündar da duruşmayı izledi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Emin Çölaşan, kendisinin ve gazetesinin FETÖ'ye yardım ettiğini reddederek "FETÖ olayı ve terörü desteklediğimiz olayı bizim gazetemize sığmaz. Bizde öyle bir şey olmaz. İddia makamının suçlamalarını çürüttüm. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Necati Doğru ise "Ben 44 yıllık gazeteciyim. FETÖ’yü aklamak temize çıkarmak kesinlikle söz konusu değil. Ahlakım, düşüncem, dünya görüşüm FETÖ'cülüğün yakınından, yanından geçmez. Beni lekeliyorlar. Bu lekelemeye izin vermeyin beratımı istiyorum" diye konuştu. Sanık Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da 43 yıllık gazeteci olduğunu belirterek "Şimdiye kadar 15 gazete çıkardım. Sağ gazeteler de var bunun içinde. Biz profesyonel gazeteciyiz, bizim fikrimiz olmaz. Tamamen gazetecilik çerçevesinde çalışırız. Hiçbir örgüte bağlı değilim. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık Gökmen Ulu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil haberini yaptığım için tutuklandım. İmzalarımın her zaman arkasındayım. Gazetecilik suç değildir. Haber, 15 Temmuz'da saat 16.25'te sitede yayınlandı. O sırada ülkemizde bir olağanüstülük var mıydı? Yoktu. Geriye dönüyorlar, 'sen yaptın haberi, yerini sen bildirdin' diyorlar. Karşınızda bir sokak çetesi mi var? Bu şekilde niye FETÖ ile mücadele küçültülmeye çalışılıyor. FETÖ'nün günler öncesinden Erdoğan'ın yerini öğrenip hazırlık yaptığı ortaya çıkmıştır. Lekelenmeme hakkımız ihlal edilmiştir" diyerek beraatini talep etti. Sanık Mediha Olgun ise suçlamaları reddederek "Benim yetkim yoktu. Görmediğim bir haber için yargılanıyorum. Bu durumdan rahatsızım. İşsiz kaldım. Gazetecilikten soğudum. Benim Fetullahçılarla ne işim olur. Beraatimi istiyorum" dedi.