- Sözcü Gazetesi davasında mütalaa

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SÖZCÜ Gazetesi yazar ve çalışanlarının terör örgütü FETÖ'ye yardım davasında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep etti. Öte yandan mahkeme heyeti, gazetenin sahibi olan sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru ve Yücel Arı katıldı. Sanık Emin Çölaşan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI YAZILI SUNDU

Savcı Alaattin Çolak'ın 17 Nisan'da 17 sayfalık mütalaasını dosyaya sunduğu belirtildi. Bunun üzerine söz verilen sanıklar mütalaa için tebliğ almadıklarını belirterek inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre talep ettiler. Bunun üzerine mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere ara verdi. Sanıklar ve avukatlar, kısa bir aranın ardından tekrar içeri alındılar.