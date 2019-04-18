- Sözcü Gazetesi davasında mütalaa

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SÖZCÜ Gazetesi yazar ve çalışanlarının terör örgütü FETÖ'ye yardım davasında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep etti. Öte yandan mahkeme heyeti, gazetenin sahibi olan sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru ve Yücel Arı katıldı. Sanık Emin Çölaşan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
SAVCI MÜTALAASINI YAZILI SUNDU
Savcı Alaattin Çolak'ın 17 Nisan'da 17 sayfalık mütalaasını dosyaya sunduğu belirtildi. Bunun üzerine söz verilen sanıklar mütalaa için tebliğ almadıklarını belirterek inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre talep ettiler. Bunun üzerine mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere ara verdi. Sanıklar ve avukatlar, kısa bir aranın ardından tekrar içeri alındılar.
BURAK AKBAY HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN
Mahkeme heyeti, mali yönden yeniden bir araştırma yapılması konusundaki soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.17 sayfalık mütalaanın sanık avukatlarına elden tebliğine karar veren heyet, hakkında yakalama kararı olan Burak Akbay hakkında yurtdışına yaşamış olduğunun yapılan araştırmalarda tespit edilmesi sebebiyle kırmızı bülten çıkartılmasına ilişkin usuli işlemlerin başlanılmasına da karar verdi. Duruşma 14 Haziran'a ertelendi.
AVUKAT CELAL ÜLGEN'DEN TEPKİ
Ara kararlarının okunması üzerine söz alan gazetenin avukatlarından Celal Ülgen, "Mütalaa daha bize tebliğ edilmeden bir gazetenin sitesinde yayımlanmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerisiniz. Biz bunları FETÖ'de de yaşadık. Suç duyurusunda bulunulsun" diyerek tepki gösterdi.
MÜTALAADAN
17 sayfalık mütalaanın sonuç kısmında, şekli olarak FETÖ'ye karşı olmak, ağır şekilde eleştirmek, davalı/davacı olmak, hatta açıkça FETÖ'ye hakaret etmenin başlı başına FETÖ'yü desteklememek sonucunu doğurmayacağını belirtildi. Sözcü Gazetesi'nin yaklaşımının örgütün karşısındaymış görüntüsünü vermediği gibi örgütün yayın organlarından önemli bir farkının olmadığı, zaman zaman örgütün yayınlarından bile daha çok kamuoyunda etki oluşturmaya açık ve algı oluşturabildiği de mütalaada yer aldı. Mütalaada sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edildi. Savunması alınamayan sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istendi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Sözcü Gazetesi'ne açılan davanın ilk iddianamesinde gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İlk davayla birleştirilmesine karar verilen ikinci iddianamede ise Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan hakkında "FETÖ’ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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