SÖZCÜ GAZETESİ DAVASINDA MÜTALAA 

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Sözcü Gazetesi yazar ve çalışanlarının terör örgütü FETÖ'ye yardım davasında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep etti. Öte yandan mahkeme heyeti, gazetenin sahibi olan sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru ve Yücel Arı katıldı. Sanık Emin Çölaşan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. SAVCI MÜTALAASINI YAZILI SUNDU

Savcı Alaattin Çolak'ın 17 Nisan'da 17 sayfalık mütalaasını dosyaya sunduğu belirtildi. Bunun üzerine söz verilen sanıklar mütalaa için tebliğ almadıklarını belirterek inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre talep ettiler. Bunun üzerine mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere ara verdi. Sanıklar ve avukatlar, kısa bir aranın ardından tekrar içeri alındılar. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Selvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2) Kanseri yenen öğretmene okulunda gözyaşartan karşılama

BURAK AKBAY HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Mahkeme heyeti, mali yönden yeniden bir araştırma yapılması konusundaki soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.17 sayfalık mütalaanın sanık avukatlarına elden tebliğine karar veren heyet, hakkında yakalama kararı olan Burak Akbay hakkında yurtdışına yaşamış olduğunun yapılan araştırmalarda tespit edilmesi sebebiyle kırmızı bülten çıkartılmasına ilişkin usuli işlemlerin başlanılmasına da karar verdi. Duruşma 14 Haziran'a ertelendi. AVUKAT CELAL ÜLGEN'DEN TEPKİ

Ara kararlarının okunması üzerine söz alan gazetenin avukatlarından Celal Ülgen, "Mütalaa daha bize tebliğ edilmeden bir gazetenin sitesinde yayımlanmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerisiniz. Biz bunları FETÖ'de de yaşadık. Suç duyurusunda bulunulsun" diyerek tepki gösterdi. MÜTALAADAN

17 sayfalık mütalaanın sonuç kısmında, şekli olarak FETÖ'ye karşı olmak, ağır şekilde eleştirmek, davalı/davacı olmak, hatta açıkça FETÖ'ye hakaret etmenin başlı başına FETÖ'yü desteklememek sonucunu doğurmayacağını belirtildi. Sözcü Gazetesi'nin yaklaşımının örgütün karşısındaymış görüntüsünü vermediği gibi örgütün yayın organlarından önemli bir farkının olmadığı, zaman zaman örgütün yayınlarından bile daha çok kamuoyunda etki oluşturmaya açık ve algı oluşturabildiği de mütalaada yer aldı. Mütalaada sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edildi. Savunması alınamayan sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istendi.