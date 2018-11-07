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Sözcü Gazetesi Davası'nda sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

SÖZCÜ  Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın, "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına karar verildi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) SÖZCÜ Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 sanığın, "Silahlı terör örgütünü yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına karar verildi. Duruşma 12 Mart 2019'a ertelendi.

5. DURUŞMA YAPILDI
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ile hakkında yakalama kararı bulunan sanık Burak Akbay katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, sanıkların HTS analiz rapronun mahkemeye gönderildiğini belirtti.

"YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
Burak Akbay'ın Avukatı Celal Ülgen, "Gelen belgelerin tamamı lehimize olan belgelerdir. Bu aşamada bir diyeceğimiz yoktur. Müvekkilimiz hakkkında yakalama kararını kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mediha Olgun'un avukatı Can Çelik de müvekkili hakkında uygulanan yurtdışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ederek, "Müvekkilim aleyhine suç şüphesini gösterir hiçbir delil yoktur" dedi.

DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkında halen yurtdışında bulunmuş olması dikkate alarak sanık hakkında daha önceki aşamalarda uygulanan yakalama emrinin infazının devamına hükmetti. Yurtdışına çıkış yasağı tedbirlerinin kaldırılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına verilmesini kararlaştırdı. Duruşma 12 Mart 2019 tarihine ertelendi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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