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Sözcü Gazetesi davasında yargılamaya devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay ve çalışanlarının FETÖ’den yargılandığı dava dosyası yargı reformu kapsamında yapılan kanun değişikliği nedeniyle mahkeme heyeti, mütalaayı incelemesi için yeniden duruşma savcısına gönderdi.Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve içlerinde gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da bulunduğu 9 gazete çalışanının FETÖ’den yargılanmasına devam edildi.

Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay ve çalışanlarının FETÖ’den yargılandığı dava dosyası yargı reformu kapsamında yapılan kanun değişikliği nedeniyle mahkeme heyeti, mütalaayı incelemesi için yeniden duruşma savcısına gönderdi.
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve içlerinde gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da bulunduğu 9 gazete çalışanının FETÖ’den yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yonca Yücekaleli, Mediha Olgun, Gökmen Ulu ile avukatları katılırken sanık yazar Emin Çölaşan SEG-BİS yoluyla katıldı. Duruşmada CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu ve gazeteci Uğur Dindar ile çok sayıda vatandaş izleyici olarak yer aldı.
Duruşmaya ilişkin taleplerini beyan eden sanık Burak Akbay’ın avukatı Ceren Yakışır, “Kanun değişikliği uyarınca müvekkillerimin üzerine atılı suçlara ilişkin lehlerine değişiklik olmuştur. Bu yüzden esasa ilişkin savunma için ek süre talep ediyoruz. Mahkemenizce ek süre verilecekse hak ihlali oluşmaması açısından Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Avukat Yakışır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı görüşmeye Sözcü Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da katıldığını, bunun da FETÖ ile mücadele ettiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.
Duruşmada söz alan diğer sanık avukatları da Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya düşünce açısından veya eleştiri amacıyla yapılan düşünceleri yayınlamak” maddesi gereğince, mütalaanın yeniden hazırlanması gerektiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan değişiklik nedeniyle dosyanın yenin duruşma savcısına gönderilmesine ve mütalaada değişiklik olup olmadığına ilişkin inceleme yapılmasına karar verdi. Mahkeme, savcının yeniden mütalaa hazırlaması durumunda ise celse arasında savunmaları hazırlamaları için sanık avukatlarına gönderilmesine hükmetti.
Heyet, sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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