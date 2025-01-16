Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sözcü gazetesi ve SZC televizyonu sahibi Burak Akbay hakkında, duruşmalara katılmaması ve savunma vermemesi nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.

Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, beyanların ardından verdiği kararında "Tüm aramalara rağmen bulunamayan, yeni adresi de tespit edilemeyen sanığın, mazeret sunarak duruşmalara katılacağını beyan edip duruşmalara katılmadığı ve savunmasının bugüne kadar alınamadığı, bu nedenle savunma vermekten kaçındığı anlaşılmakla sanığın savunmasının alınmasına yönelik olarak CMK 199. maddesi uyarınca sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi" denildi. Davada bir sonraki duruşma 29 Nisan’da yapılacak.