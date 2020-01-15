Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bülten çıkarılması talebinin geri çekilmesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 27 Aralık 2019'da verdiği hükümle birlikte savunması alınamadığı için dosyası ayrılarak başka bir esasa kaydedilen Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın avukatının 13 Ocak'ta aynı mahkemeye yaptığı "yakalamanın kaldırılması" talepli başvuru sonuca bağlandı.

Mahkemenin kararında, Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz'ın mahkemeye sunduğu dilekçede "Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bültenle ilgili müzekkere yazılması" talebinde bulunduğu hatırlatılarak, bu taleple ilgili görüşü alınan İstanbul Cumhuriyet Savcısının da taleple ilgili olumlu görüş bildirdiği kaydedildi.

Mahkemece 27 Aralık 2019 tarihli duruşmada verilen verilen hükümle, gazetenin genel yayın yönetmeni ve yazarlarının bulunduğu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildiği hatırlatılan kararda, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyasının ise 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren yakalamalı olarak arandığı için ayrıldığı dile getirildi.