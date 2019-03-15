Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da bulunduğu 8 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin de izleyici olarak hazır bulundu.

Mütalaasını açıklaması için söz verilen duruşma savcısı, davanın görüldüğü mahkemeye yakın zamanda görevlendirildiğini, dosyanın da kapsamlı olduğunu hatırlatarak, mütalaasını tamamlamak için süre talebinde bulundu.