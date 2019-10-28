Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti dosyayı savcılığa göndererek, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında mütalaasında bir değişiklik olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mediha Olgun, Gökmen Ulu, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Enis Berberoğlu da izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Ceren Yakışır, 24 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında müvekkillerinin lehine bazı düzenlemelerin mevut olduğunu belirtti. Bu nedenle esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını genişletmek istediklerini söyleyen avukat Yakışır, "Bunun için ek süre talep ediyoruz. Müvekkil Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istiyoruz. Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanımız tarafından Barış Pınarı Harekatı sebebiyle yayın yönetmenlerine özel bir davet verilmiştir.Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da bu toplantıya davet edilenler arasındadır. Biz buna ilişkin gazete haberlerini de mahkemenize sunuyoruz." dedi.