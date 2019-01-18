Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar

Gazetenin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni sanık Mustafa Çetin ise iddianamede, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun yazılarının suç unsuru içerdiğinin öne sürüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

İSTANBUL (AA) - Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyasının, aynı mahkemede gazetenin sahibi sanık Burak Akbay ve beraberindeki 3 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.

"Sanırım suçlandığımız konulardan biri Çölaşan'ın ve Doğru'nun yazısını internet sitesinde yayınlamak. Gazetede çıkan yazılar internet sitesinde de yayınlanır. Yazıda açık küfür, hakaret varsa avukatlar aracılığıyla incelenip çıkarılabilir. Söz konusu yazılarda bunlar mevcut değildir. İddianamede, Fuat Avni hesabından atılan tweetlerin gazetenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanmasına değinilmiş. Fuat Avni 2014 ve 2015'te paylaşımları doğru çıktığı için fenomen olan bir hesaptı. Siyasilerin polemik yaparak büyüttüğü biri oldu. İki yıl Fuat Avni'nin kim olduğunu hiç kimse bilemedi. Maalesef devlet de hukuksal bir girişimde bulunmadı. İlk girişim 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirildi."

- Usulden düşürülme talebine ret

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından, sanık avukatları söz alarak beyanda bulundu.

Sanık avukatlarından İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır, yazılan yazı ve haberler hakkında Basın Kanunu'na göre 4 ay içinde dava açılması gerektiğini ifade ederek, zaman aşımı olduğu gerekçesiyle davanın usulden düşürülmesine karar verilmesini talep etti.