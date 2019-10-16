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Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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