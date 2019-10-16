Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 Robert O'Brien ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki heyeti kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde ger\u00e7ekle\u015fen kabul, yakla\u015f\u0131k 1,5 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleriBakan Pakdemirli, Macaristan'da Su Zirvesi'ne kat\u0131ld\u0131Bah\u00e7eli\u2019den sakals\u0131z foto\u011fraflar