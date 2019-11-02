HABER

Sözcü Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 21:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle gerçekleştirdiği görüşmede; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti'yle gerçekleştirdiği görüşmede; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştır" denildi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldığı ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'İKİ TASARI HAKKINDAKİ RAHATSIZLIĞIMIZ DİLE GETİRİLMİŞTİR'

"Türkiye'nin DAEŞ, PKK/PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilmiştir. ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir. Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gereğinin altı çizilmiştir. Aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarfetmesi gerektiği vurgulanmıştır."

PARTNER'Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum''Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum'
Bakan Soylu: İktidarı milletten kaptırırızBakan Soylu: İktidarı milletten kaptırırız
3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak! İşte, 3 Kasım Pazar günü kapalı ve alternatif yollar

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Arnavutköy'de yangın! Kontrol altına alındı

İstanbul'da büyük yangın! Kontrol altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.