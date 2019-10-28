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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü - İki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

İki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washıngton'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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