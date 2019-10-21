Sözcü Kalın, Deutsche Welle'ye konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını belirterek, "Tüm YPG teröristlerinin bölgeden ayrıldığından emin olursak o zaman harekatı durdururuz." ifadesini kullandı.

Kalın, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle ile yaptığı söyleşide, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakata rağmen ihlallerin yaşandığını söyledi.

İbrahim Kalın, mutabakatın ilk aşamasının Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi, ikinci aşamanın terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli bölgeden tamamen çekilmesi olduğunu söyledi.

Bu sabah itibarıyla YPG/PKK'nın mutabakatı, keskin nişancı ateşi, roket saldırısı, Türk askerlerini ve diğer grupları hedef alan saldırılar dahil olmak üzere yaklaşık 20 kez ihlal ettiğini belirten Kalın, bu ihlaller nedeniyle bir Türk askerinin şehit olduğunu kaydetti.

YPG/PKK'nın dün güvenli bölgeden çekilmesine izin verildiğini, YPG/PKK unsurlarının 86 araç ve ambulansla bölgeden taşındıklarını ve bu sırada hiçbir olayın yaşanmadığını belirten Kalın, yarın akşama kadar YPG/PKK'nın bölgeden tamamen ayrılmış olmasının ve mutabakat uyarınca harekatın durdurulmasının ümit edildiğini ifade etti.