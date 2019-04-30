Sözcü Kalın, John Bolton ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı ile Libya’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ziyareti konusunda tarih belirlenmesi ele alındı.

