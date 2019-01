Sözcü Kalın: “Kimse Türkiye’nin bir terör örgütüne güvence vermesini beklemesin”

“Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız”

ABD çekilmeden Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin bir operasyonu olup olmayacağının sorulması üzerine Kalın, “Amerikalıların yaptıkları açıklama, ‘bizimle koordine olmadan bir operasyon yapılması uygun olmaz’ şeklindeydi. Buna cevabımız son derece net, biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız. Bu konuda Türkiye kendi güvenlik ve tehdit önceliklerini esas alarak planlarını yapar. Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği, ‘biz hazırız, her türlü terör tehdidine karşı gerekli adımları her an atarız.’ Bu adımları atma konusunda Türkiye meşrudur, haklıdır, bu imkan ve kabiliyetlere sahiptir” dedi.

Münbiç konusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılmasını beklediklerini söyleyen Kalın, şu an itibariyle müzakerelerinin askerler tarafından yapıldığını kaydetti.