Sözcü Kalın: “Türkiye, güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin, “Burada bir gecikme olursa, bu bir oyalama taktiğine döner, güvenli bölge terör örgütüne yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönerse, bu konuda en ufak bir tereddüdümüz olursa Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Sözcü İbrahim Kalın, önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen İbrahim Kalın, “Terörün her türüne karşı, gerek silahla yapılan, gerek propaganda yoluyla yapılan, gerek finans yoluyla yapılan terörün her türüne karşı mücadele etkin bir şekilde yürütülüyor” diye konuştu.

Son günlerde Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin başlattığı eyleme değinen İbrahim Kalın, “Bir mahşeri vicdanın sembolü haline geldi. Bugün itibariyle annelerin sayısı 20’ye yaklaşmış durumda. Bu cesareti göstermesi, özellikle annelerimizin öne çıkması büyük önem arz ediyor. Toplumun verdiği destek son derece kıymetli. Terör belasına karşı topyekun önemli bir ayağını işte bu dayanışma oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

Uluslararası basının annelerin direnişine ilgisiz kalmasının dikkat çekici olduğunu belirten Kalın, “Türkiye’de başka bir yerde çok daha küçük ölçekli hadiseler meydana geldiğinde bunu büyüten, adeta çarpıtarak haber yapan uluslararası basın kuruluşlarının sessizlik içinde, belki kasıtlı bir ihmal içinde olması son derece dikkat çekici” ifadelerini kullandı.

Fırat’ın doğusunda yaşanan hadiselerin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydeden Kalın, “ABD ile vardığımız mutabakat çerçevesinde güvenli bölge oluşturulması için adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. İlk defa bir kara devriyesi de yapıldı. Müşterek harekat Merkezi zaten kuruldu. Bununla ilgili koordinasyon devam edecek. Bizim amacımız sadece Fırat’ın doğusunda sadece belli bir bölgede değil, Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar bütün bölgede güvenliği tamamen sağlamak, bu bölgeyi bütün terör örgütlerinden tamamen arındırmak. Bundan amacımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir güvenli bölge oluşturmak. Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım. Bizim iki manada bu kavramı kullandığımıza dikkat çekmek isterim. Birincisi, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak anlamında bir güvenlik şeridinden bahsediyoruz. İkincisi, mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi köylerine dönebilecekleri yaşam alanları anlamında güvenli bölgeyi kast ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Mülteci meselesi sadece Türkiye’nin meselesi değildir. Bu konu artık uluslararası bir konudur. Uluslararası toplumun adım atmasının vakti çoktan geçmiştir” açıklamasında bulunan Kalın, uluslararası toplumun artık elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenli bölge konusunda Mümbiç’tekine benzer bir oyalama, dikkat dağıtma gibi bir yola başvurulmasına Türkiye’nin müsaade etmeyeceğini kaydeden Kalın, bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Eylül’de başlayacak New York’taki BM temaslarında da önemli gündem maddesi olacağını söyledi. İdlib’ten Türkiye’ye yönelik ortaya çıkabilecek yeni göç dalgasını önlemek için tedbirlerin sınırda değil yerinde alınması gerektiğini belirten Kalın, “Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundadır. Aksi halde Türkiye’nin tek başına bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur, ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır” dedi.