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  4. Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi

Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.

Sözcü Kalın'dan 'ateşkes' değerlendirmesi

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Türkiye'nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir" dedi.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir. Diplomasi bir süreç yönetimidir. Amaç, ülkemizin ve bölgemizin barış, güvenlik, istikrar ve refahını sağlamaktır." dedi.

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