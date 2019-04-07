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Sözcü Kalın’dan Netanyahu paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Netanyahu’nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği” ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından İsrail’deki seçim sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, “Netanyahu’nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Netanyahu’nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından İsrail’deki seçim sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, “Netanyahu’nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği. Eğer kazanırsa bu demokrasinin mi, yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler buna tepki mi verecek, yoksa yaranmaya devam mı edecekler? Yazıklar olsun” dedi.

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