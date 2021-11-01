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Sözcü Psaki Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

01.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, kendisinin de COVID-19 salgınına yakalandığını açıkladı. Sözcü, ABD Başkanı Joe Biden’la en son geçen hafta Salı günü yüz yüze görüştükleri bilgisini de paylaştı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, kendisinin de COVID-19 salgınına yakalandığını açıkladı. Sözcü, ABD Başkanı Joe Biden’la en son geçen hafta Salı günü yüz yüze görüştükleri bilgisini de paylaştı.

42 yaşındaki Psaki, kendisinin aşı yaptırmış olmasından dolayı hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini açıkladı.

Başkan Joe Biden’la Salı günü görüştüklerinde maske taktıklarını ve aralarında sosyal mesafe bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Biden’ın Cumartesi günü yapılan COVID-19 testi sonucunun negative olduğunu söyledi.

Psaki, Biden yönetime geldikten sonra Beyaz Saray’da COVID-19 salgınına yakalanan en üst düxey yönetici oldu. Psaki’nin Çarşamba gününden buy ana karantina altında olduğu bu sebeple Başkan Biden’la birlikte Rome ve Glasgow seyahatlerine gitmediği belirtiliyor.

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