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Sözcüsü Johnson hakkındaki iddiaları yalanladı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü dün semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

Sözcüsü Johnson hakkındaki iddiaları yalanladı

Geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başbakanlık konutunda kendini izole eden Johnson'ın ateşi düşmediği için doktorları testler için hastaneye gitmesi gerektiğini düşünülmüş ve hastaneye yatırılmıştı.

Hastanenin adı belirtilmezken hükümet "tedbir amaçlı" olduğunu ifade etmişti.

İngiltere Başbakanlığı yaptığı açıklamada, "Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test yapılması için hastaneye gönderildi" demişti.

İskan Bakanı Robert Jenrick BBC radyosuna yaptığı açıklamada, Johnson hakkında son durumu aktardı.

Jenrick "İyi olduğunu duydum ve en kısa sürede başbakanlık konutuna geri dönmesini bekliyorum" dedi. Jenrick, Johnson'ın bugün hastanede kalan testlerinin yapılacağını, gelişmeler hakkında kendisinin bilgilendirileceğini ve hükümeti yönetmeye devam edeceğini de belirtti.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Öte yandan bu açıklamalara karşın İngiliz The Guardian gazetesi Johnson'ın durumunun sanıldığından daha kötü olduğunu duyurdu.

The Guardian, hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Johnson nefes alış verişlerinden endişe duyan doktorlar tarafından görüldüğü ve Johnson'ın durumunun 'yetkililerinin itiraf etmeye hazır olduğundan daha ciddi olduğunu' iddia etti.

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