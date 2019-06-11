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Sözde astsubaylardan sorumlu FETÖ bölge imamına 10 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sözde astsubaylardan sorumlu mahrem imam olan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.Eskişehir 4.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sözde astsubaylardan sorumlu mahrem imam olan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Ş. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık mahkemede, "Ben İmam Hatip Lisesi mezunu değilim. İlahiyatçı da değilim. Kimseye bir dini ders vermedim. Örgütle bir alakam yok. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti sanık Ahmet Ş. hakkımda ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 10 yıl hapis ile cezalandırdı.

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