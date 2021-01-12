'Sözde cumhurbaşkanı' polemiği: Erdoğan'dan 1 milyon liralık, Kılıçdaroğlu'ndan '1 paralık' tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Sözde cumhurbaşkanı" diye nitelendirmesi, siyasette yeni gerilim konusu oldu. Erdoğan, "Sözde genel başkan" diye yanıt verdiği Kılıçdaroğlu'na, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı, CHP lideri buna "sembolik" bir karşılık verdi. Her iki partinin ittifak ortaklarının da katıldığı tartışmada Kılıçdaroğlu bugün de "sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmasının nedenini, 9 maddeyle açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim 1 milyon liralık dava açtığı için. Ben 1 paralık tazminat davası açıyorum. Değeri bu çünkü" dedi. Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Pazar günü "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın basına yönelik baskılarını eleştirirken, "Türkiye'de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki baskı ve vesayeti düşünün" ifadelerini kullanmıştı.

'Sözde genel başkan' Kılıçdaroğlu'nun "Sözde cumhurbaşkanı" sözlerine, Salı günkü kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan'ın yanıtı, "Sözde genel başkan" oldu: "Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanının sancısının sebebi budur. Bunları derdi millet, milli iradedir. Bunlara oy vermeyen hakim sözde hakim, öğretmen sözde hakim, çiftçi sözde çiftçidir. "Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Teröriste terörist demekten aciz bu sözde genel başkanını, öncelikle CHP'li seçmenin sağduyusuna, sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz." 1 milyon liralık dava Erdoğan bununla da yetinmedi; Kılıçdaroğlu'na şimdiye kadar açtığı davalar içinde en yüksek miktar olan 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davanın "Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği" gerekçesiyle açıldığını bildirdi.

Bahçeli'den tepki Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, " Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu: 1 paralık dava açıyorum, ederi o CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugünkü Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Erdoğan'a daha sert sözlerle yüklendi. Erdoğan'ı "yapay gündem" oluşturmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat 'Sözde cumhurbaşkanı' dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Milleti açlığa, fukaralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, ederi o kadar çünkü" dedi. Erdoğan'a "Sözde cumhurbaşkanı" demeye devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun nedenlerini 9 madde halinde sıraladı.

https://twitter.com/KKnesoyledi/status/1348928892447453192?s=20 "Türkiye'nin şan ve şerefini korumak. Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye'nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz?" https://twitter.com/KKnesoyledi/status/1348929091303567362?s=20 Söz ettiği 9 maddeyi Twitter'dan da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ne sözdesi kardeşim daha ağırını söylemek istiyorum aslında. Türkiye'yi Her gelenin tokatladığı bir ülke haline döndürdün sen!" ifadelerini kullandı. https://twitter.com/KKnesoyledi/status/1348929740900610048?s=20 Çelik: Muhtıra siyaseti Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına AKP'den sert yanıtlar geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun cumhuriyet değerlerine ve makamlarına saldırdığını söyledi, "Cumurbaşkanımıza 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Kendini yok hükmüne sokmuştur" dedi. "Sözde ve özde" tartışmasının 27 Nisan 2007'de hükümetlerine"muhtıra" vermeye kalkanlar tarafından kullanıldığını ifade eden Çelik, "Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyerek muhtıra siyaseti yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı" ifadelerini kullandı.