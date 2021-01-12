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“Sözde Cumhurbaşkanı” Tartışması Yargıya Taşındı

12.01.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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“Sözde Cumhurbaşkanı” Tartışması Yargıya Taşındı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ‘‘sözde cumhurbaşkanı’’ çıkışı siyasette yeni bir polemik başlatırken, Erdoğan’ın CHP lideri aleyhine 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ‘‘sözde cumhurbaşkanı’’ çıkışı siyasette yeni bir polemik başlattı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerinin sert eleştirileriyle karşılaşan CHP liderine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den destek geldi.

‘‘Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz’’ sözleriyle Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan’ın avukatı ‘‘sözde cumhurbaşkanı’’ ifadesi kullandığı için CHP lideri aleyhine 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Bahçeli: ‘‘Kılıçdaroğlu teröristlerle bağını kesmeli’’

MHP lideri de CHP Genel Başkanı’na sert sözlerle yüklendi.

Bahçeli, ‘‘ABD’nin seçilmiş başkanına ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş cumhurbaşkanına ‘sözde’ diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibariyle Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir. Zalimlerin ve Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü olan Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye, PKK’ya, MLKP’ye, DHKP-C’ye tutunmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli, teröristlerle bağını kesmelidir’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Sözde cumhurbaşkanı demeye devam ediyorum’’

Bugün parti meclisi toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeli’nin sözlerine yanıt vermezken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeden geri adım atmadı.

CHP lideri, ‘‘Kendisine ‘sözde cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış. Bremen mızıkacıları gibi çıktılar hep beraber saldırıyorlar. ‘Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz’ diye. Yaratan sensin kardeşim. Milleti açlığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana, ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyorum ve söylemeye devam ediyorum. 1 milyon lira tazminat davası açmış. Süleyman Şah türbesini kim kaçırdı? Trump kendisine 'aptal olma' diyor. Erdoğan çıkıp ‘Sen bana aptal olma diyemezsin’ dedi mi? Bir telefon, bir tehdit ile papazı teslim etti, oval ofise gönderdi. İdlib'te 36 askerimiz şehit edildi. Vuranlar Rusya idi. Koşa koşa Putin'e gitti Erdoğan. Putin'in kapısında dakikalarca bekletildi. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak? Bu mudur Türkiye'nin şan ve şerefini korumak? Bunları hakimin önüne koyacağım’’ dedi.

Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tartışmaya çağırdı.

Akşener: ‘‘Erdoğan hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi’’

CHP ile Millet İttifakını oluşturan İyi Parti’nin genel başkanı Meral Akşener de sert polemiklerin başlamasının nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti.

Akşener, ‘‘Bütün bunları başlatan, bu sert kötü iğrenç dili başlatan Sayın Erdoğan'dır. Bir türlü AK Parti Genel Başkanlığı'ndan sıyrılıp hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi, yapmadı. Türkiye'de bir algoritma var. FETÖ'cü, sonra darbe, sonra hain. Şimdi bir de bu algoritmanın içine ‘sözde’ girdi. Bu iğrenç dil dönüyor dolaşıyor sahibini vuruyor bumerang gibi. Bir cumhurbaşkanı düşünün, AK Parti Genel Başkanlığını da bıraktı, 2 dakika pandemi, 20 dakika CHP'nin her bir kademedeki insanına bağırdı. Böyle bir pozisyonda bu ülke nasıl yönetilir? Seçilmiş cumhurbaşkanı eyvallah tersini söyleyen yok, 1 saniyecik cumhurbaşkanı ol be kardeşim. Dün AK Parti Genel Başkanı gibi de değildi, AK Parti'nin propagandadan sorumlu kişisi konumundaydı’’ diye konuştu.

Çelik: ‘‘Cumhurbaşkanımıza ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir’’

Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açıklamalarına yanıt Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik, ‘‘Cumhurbaşkanımıza ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı için ‘sözde’ ve ‘özde’ tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun ‘muhtıra siyaseti’ aldı. Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir’’ dedi.

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