“Sözde Cumhurbaşkanı” Tartışması Yargıya Taşındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ‘‘sözde cumhurbaşkanı’’ çıkışı siyasette yeni bir polemik başlattı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı bileşenlerinin sert eleştirileriyle karşılaşan CHP liderine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den destek geldi. ‘‘Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz’’ sözleriyle Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan’ın avukatı ‘‘sözde cumhurbaşkanı’’ ifadesi kullandığı için CHP lideri aleyhine 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Bahçeli: ‘‘Kılıçdaroğlu teröristlerle bağını kesmeli’’ MHP lideri de CHP Genel Başkanı’na sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, ‘‘ABD’nin seçilmiş başkanına ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş cumhurbaşkanına ‘sözde’ diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibariyle Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir. Zalimlerin ve Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü olan Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye, PKK’ya, MLKP’ye, DHKP-C’ye tutunmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli, teröristlerle bağını kesmelidir’’ dedi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Sözde cumhurbaşkanı demeye devam ediyorum’’ Bugün parti meclisi toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeli’nin sözlerine yanıt vermezken Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeden geri adım atmadı. CHP lideri, ‘‘Kendisine ‘sözde cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış. Bremen mızıkacıları gibi çıktılar hep beraber saldırıyorlar. ‘Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz’ diye. Yaratan sensin kardeşim. Milleti açlığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana, ‘sözde cumhurbaşkanı’ diyorum ve söylemeye devam ediyorum. 1 milyon lira tazminat davası açmış. Süleyman Şah türbesini kim kaçırdı? Trump kendisine 'aptal olma' diyor. Erdoğan çıkıp ‘Sen bana aptal olma diyemezsin’ dedi mi? Bir telefon, bir tehdit ile papazı teslim etti, oval ofise gönderdi. İdlib'te 36 askerimiz şehit edildi. Vuranlar Rusya idi. Koşa koşa Putin'e gitti Erdoğan. Putin'in kapısında dakikalarca bekletildi. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak? Bu mudur Türkiye'nin şan ve şerefini korumak? Bunları hakimin önüne koyacağım’’ dedi.