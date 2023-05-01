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  4. Son dakika | Evine tüm duvarlar patlatılarak girilmiş! MİT'in özel ekibini harekete geçiren istihbarat... Sözde DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonda çarpıcı detaylar

Son dakika | Evine tüm duvarlar patlatılarak girilmiş! MİT'in özel ekibini harekete geçiren istihbarat... Sözde DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonda çarpıcı detaylar

01.05.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MİT tarafından düzenlenen 4 saatlik operasyonla ilgili edinilen bilgiye göre MİT Kureyşi'nin bulunduğu eve duvarları patlatarak girdi. Yakalanacağını anlayan terörist ise intihar yeleğini patlattı. MİT'in uzun süredir takip ettiği Kureyşi'yle ilgili edindiği istihbarat üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika | Evine tüm duvarlar patlatılarak girilmiş! MİT'in özel ekibini harekete geçiren istihbarat... Sözde DEAŞ lideri Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonda çarpıcı detaylar

Son dakika haberi: Tüm dünyada yankı bulan, MİT'in Suriye'de DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun ayrıntıları belli oldu. Kureyşi'yi uzun zamandır takip eden ve yerini tespit eden MİT'in özel ekibi, aldığı istihbarat üzerine harekete geçerek operasyonun düğmesine bastı. Saklandığı evde "Teslim ol" çağrısına yanıt vermeyen El-Kureyşi, evin duvarlarının patlatılmasının ardından yakalanacağını anlayınca intihar etti. İşte operasyondan karelerle tüm ayrıntılar...

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MİT'İN ÖZEL EKİBİNİ HAREKETE GEÇİREN İSTİHBARAT! GİZLİ OPERASYON...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

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SON ÇAĞRI: TESLİM OL

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

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TÜM DUVARLAR PATLATILDI, EKİP İÇERİ GİRDİ

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

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Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

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10 YILDIR ÖRGÜTTEYDİ

Terör örgütü DEAŞ'a 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

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Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.

(AA)

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