Sözde 'dergah' ile 13 milyon liralık vurgun olayında flaş gelişme! Kendini böyle savundu

Eskişehir’de dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanan Sibel Gönül, avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden bağlanarak katıldı. Mahkeme heyeti, sözde ‘dergah’ adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon lira dolandırdığı belirtilen tutuklu Sibel Gönül’den şikayetçi olan mağdurları dinledi.

Hakkında dolandırıcılık suçu iddiasıyla 121 yıl hapis cezası istenen Sibel Gönül, suçlamayı kabul etmeyerek yaşam koçu olduğunu ve kendisine gelenlerden seans başına 200 lira aldığını söyledi. Seans ücretinin dışında tedavisinde başarılı olduğu kişilerin yardım parası olarak veya kurban kestirerek ücreti karşıladıklarını anlatan sanık Gönül, “Benim hakkımda şikayette bulunanların hepsi danışanımdır. Danışanlarım seansa geldiklerinde seans ücreti olarak 200 lira para alıyordum. Zaten danışanlarımla yılda 2 kez görüşmemiz oluyordu. Eğer uygulamış olduğumuz seanslar neticesinde başarı elde edebilmişsek, bunun sonucunda bir ücret almamız gerekiyordu. Ancak ben bu ücreti almıyordum. Danışanlarımın bilgisi, rızası ve kabulü dahilinde ihtiyacı olanlara yardım parası olarak veya kurban kestirerek bu ücreti karşılıyorlardı. Yardım parası ve kurban kestirmek suretiyle ihtiyaç sahiplerine veriyorduk. Ben kimseyi dolandırmış değilim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.