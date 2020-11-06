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Sözde 'dergah' ile 13 milyon liralık vurgun olayında flaş gelişme! Kendini böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sözde ‘dergah’ adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon liralık vurgun yaptığı belirtilen tutuklu sanık Sibel Gönül (50), avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli (25) ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Sibel Gönül, seans başına gelenlerden 200 lira aldığını belirtti.

Sözde 'dergah' ile 13 milyon liralık vurgun olayında flaş gelişme! Kendini böyle savundu

Eskişehir’de dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklanan Sibel Gönül, avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden bağlanarak katıldı. Mahkeme heyeti, sözde ‘dergah’ adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon lira dolandırdığı belirtilen tutuklu Sibel Gönül’den şikayetçi olan mağdurları dinledi.

Hakkında dolandırıcılık suçu iddiasıyla 121 yıl hapis cezası istenen Sibel Gönül, suçlamayı kabul etmeyerek yaşam koçu olduğunu ve kendisine gelenlerden seans başına 200 lira aldığını söyledi. Seans ücretinin dışında tedavisinde başarılı olduğu kişilerin yardım parası olarak veya kurban kestirerek ücreti karşıladıklarını anlatan sanık Gönül, “Benim hakkımda şikayette bulunanların hepsi danışanımdır. Danışanlarım seansa geldiklerinde seans ücreti olarak 200 lira para alıyordum. Zaten danışanlarımla yılda 2 kez görüşmemiz oluyordu. Eğer uygulamış olduğumuz seanslar neticesinde başarı elde edebilmişsek, bunun sonucunda bir ücret almamız gerekiyordu. Ancak ben bu ücreti almıyordum. Danışanlarımın bilgisi, rızası ve kabulü dahilinde ihtiyacı olanlara yardım parası olarak veya kurban kestirerek bu ücreti karşılıyorlardı. Yardım parası ve kurban kestirmek suretiyle ihtiyaç sahiplerine veriyorduk. Ben kimseyi dolandırmış değilim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

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OĞLU TAHLİYE OLDU

İfadelerin ardından tutuklu sanıklardan avukat Sadık Hamza Gönenli’nin tahliyesine karar verildi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.

SAKARYA'YA KAÇMIŞ AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMAMIŞTI

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde ‘dergah’ olarak kullanılan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında alışılmamış yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül’ün dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçmişti. Geçen yıl ağustos ayında soruşturma başlatan ekipler, çiftlik evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan avukat Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Soruşturma sonunda, yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı. (DHA)

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