Sözde hocalardan akılalmaz yöntemler! Biri sirke sıktı, diğeri parmağına yazı yazıp yalamasını istedi

Son zamanlarda halk arasında yeniden gündeme gelen ve sosyal medya sayesinde popülaritesi artan sözde şifacılar ve hocalar nedeniyle yüzlerce insan mağdur oldu. EKOL TV muhabiri İremnaz Aksoy konuya değinmek adına bir haber çalışması yaptı ve bazı sözde hocaların evine gitti.

BAKIM ÜCRETİ ADI ALTINDA PARA ALIYORLAR

Haberde sözde hocaların dua okumak için para aldığı ve kendini kötü hissedenleri büyü yapılmış diye kandırdıkları aktarıldı. Alınan ücretlerin ise bakım ücreti adı alında alındığı belirtildi. Ücretlerin de 500 ila 2000 bin lira arasında değiştiği ifade edildi.

"BAŞIN BELADA, BÜYÜYÜ BOZARSAM 7 BİN LİRANI ALIRIM"

Aksoy'a yaptığı bir görüşmede üzerinde büyü olduğu belirtildi. Sözde hoca, "Başın belada işte, bunlar büyünün belirtileri. Bu büyüyü etkisiz hale getirmek için ben bozarsam 7 bin liranı alırım. Açık konuşayım ben. Ondan sonra bana 4 gün müsaade edeceksiniz. 4 gün sonra zaten siz kendiniz anlarsınız" dedi.

SİRKE SIKARAK BÜYÜ BOZMAYA ÇALIŞTI

Ekip arkadaşı ile birlikte Mimaroba'da bulunan bir hocaya gittiklerini belirten Aksoy, "Üstümüzde kötü enerjiler olduğunu ve bize büyü yapılmış olabilme ihtimalini söyledik. Hoca ise bize daha sonrasında sirke sıkmaya başladı. Bizden 500 lira talep etti bunun da bakım ücreti olduğunu, bize dua okuyacağını söyledi. Sonra da bir sonraki seans için randevu almamızı söyledi."

"SAATLİ BOMBA BULMUŞSUN EVİNDE, SAATİNİ BEKLİYOR PATLAMAK İÇİN"

Sözde hocanın o anki görüntüleri de kayıt altına alındı. Şahıs, "Resmen bir saatli bomba bulmuşsun evinde, saatini bekliyor patlamak için. Pimin bir ucu sende, esas ucu nerede?" dediği duyuldu.

"PARMAKLARIMI YALAMAMI İSTEDİ"

Samsun'da da bilinen biri olan ve tacizden defalarca gözaltına alındığı belirtilen bir şahsa gittiklerini belirten Aksoy, "Parmaklarımın üzerine bir şeyler yazdı. Alnıma bir şey sürdü ve iki parmağımı da sürekli yalamamı istedi" dedi.

"ÇOK BOL YALAYACAKSIN"

O anlara ait görüntülerde ise şahsın, "Yalnız çok bol yalayacaksın, bu gece onu 12'ye kadar yala." dediği duyuldu.

KIRMIZI KALEMLE MUSKA YAZMIŞ

Şahsın kendisine verdiği muskayı da açan Aksoy, "Gerçek kalemle yazılmaması gerekiyor. Kırmızı kalemle yazılmış. Bu muskayı yapmak için de benden 700 lira aldı" dedi.

"BU İLME SAHİP OLAN İNSANLAR ABSÜRT ŞEYLER İSTEMEZ"

Konuyla ilgili olarak görüşleri alınan İlahiyatçı yazar Ümit Özdemir, "Ne yazık ki bu sahtekarlar ülkemizde çoğaldılar. Ciddi boyutta insanlara maddi ve manevi zarar veriyorlar. Bu ilme sahip olan insanlar zaten absürt şeyler istemez. Öyle elinize, kolunuza, bacağınıza, göğsünüze yazılar yazayım demez. Bir alim bu konuyla alakalı kağıda bir şey yazdığı zaman zaten safran, amber ve misk karışımından yazı yazar. Gerçek bir hocanın yapacağı şey değildir bunlar.