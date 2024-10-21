Sözde iletişim profesörü! Küfür, tehdit, şiddet ne ararsan var... Anne ve kızını darbeden şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre apartman sakinleri arasında binanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasında daha sonra tartışma çıkarken 'İletişim' profesörü olan Devrim Özkan, bir anne ve kızını darbetti.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, BIÇAK SALLADI"

Anne ve kız ise yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Devrim Özkan tarafından ağır şiddete maruz kaldık. Annemi ve beni 10 ya da 15 defa yumrukladı. Ölümle tehdit etti. Ertesi günü balkondan aşağıya gelip bize bıçak salladı"

MUHABİRE TEHDİT VE KÜFÜRLER SAVURDU

İddiaların ardından muhabir Burak Çeliksoy Özkan'ı aradı. Profesör Özkan, muhabire "Seninle uğraşacağım" diyerek tehditler ve küfürler savurdu.

TUTUKLANDI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Prof. Dr. Devrim Özkan dün akşam 18.00 sıralarında gözaltına alındı. Emniyet sorgusu sonrası Birecik Adliyesi'ne sevk edilen Özkan, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.