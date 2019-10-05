HABER

Sözde istihbarat sorumlusu 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve İHA'ların da yer aldığı operasyonda etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

PARTNERSerdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?
Bost Show Tuzla Fuarı kapılarını açtıBost Show Tuzla Fuarı kapılarını açtı
MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktıMSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gara PKK sözde istihbarat sorumluları TSK

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

Mardin'de PKK'lılar nöbet tutan bekçilere ateş açtı

PKK'lılar bekçilere ateş açtı!

Diyarbakır’da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı!

Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.