Sözde Orta Doğu barış planı, İsrail işgalini zafere ulaştırmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barışı için önerdiği haritada bir barış planı olmadığını belirterek, "Filistin topraklarını kolonileştirmek suretiyle yıllardır devam eden İsrail işgalini zafere ulaştırma amacı vardır." dedi.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladıkları tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını değerlendiren Prof. Dr. Hıdır, Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" diye nitelendirdiği anlaşmanın kabul edilir tarafı olmadığını söyledi.

Anlaşmanın Filistin ve İslam dünyasına dayatıldığını, bu kararda Filistinlilerin de yok sayıldığını vurgulayan Hıdır, şöyle konuştu:

"Her zaman 'İsrail'in ve Yahudi halkının yanında olacağım.' diyen Trump'ın 80 sayfalık yeni Orta Doğu planı, İsrail'e istediğini veren, Filistin'in de sağ cebindekini sol cebine dahi koymayan, Filistin'i daha da izole edip adeta buharlaştıracak bir plandır. İsrail yayılmacılığının ABD tarafından tek taraflı olarak kabul edildiğini gösterir. Plan 1880'li yılların sonlarında siyonizmin ilk dillendiricileri olan Amerika'daki siyonist Evanjelik Hristiyanlar ile Yahudilerin Kudüs'e yönelik siyasi ve teolojik anlamda hedeflerinin örtüştüğü bir plandır. Ayrıca İslam dünyasının etkili ve merkezi devletlerinin iç karışıklarla boğuştuğu bir dönemde bu planın devreye sokulması da manidardır. Öte yandan plan, Trump'ın azil sürecinden dolayı zor durumda olduğu ve Yahudilerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu, Netanyahu'nun ise geleceğinin belirsiz olup yolsuzluk soruşturmaları geçirdiği, hükümet ve seçim krizi yaşadığı bir dönemde her ikisine de bir müddet can suyu olacak gibi duruyor. Yani Netanyahu ve İsrail ile Trump, politik gelecekleri açısından birbirlerine en ihtiyaç duydukları dönemde bu planı devreye sokmuş oldular. Dolayısıyla ABD'deki Evanjelik ve Yahudi lobilerini mutlu ederek üzerlerindeki baskıyı kaldırmaya çalıştılar."