Sözde Ortadoğu Barış Planı'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Gazze sokakları savaş alanına döndü

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya gelen Trump planın "herkese mantıklı gelecek" bir plan olduğunu belirtirken, nelerin değişeceğine değinmeden Filistinlilerin "istemeleri gereken" bir plan hazırlandığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 'Yüzyılın Planı'nı açıkladı.

Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail’in olacak diyen Trump, Filistin'in topraklarının iki katına çıkacağını belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde toplanan Filistinliler, Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti. (AA)

