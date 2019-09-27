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Sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı, etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

Ira'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtında, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, araç içinde etkisiz hale getirildi.  Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.

Ira'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtında, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, araç içinde etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

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