Sözde şeyhin cinsel istismar davasında çarpıcı iddia

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri sözde şeyh Eyüp Fatih Şağban’ın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Şağban suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da küçük çocuğun beyanlarının çelişkili olduğunu ve 14 yeni tanık olduğunu belirterek, onların dinlenmesini istedi. Ayrıca küçük kızın ailesinin Fatih Şağban’dan yüklü miktarda para istediğini belirten sanık avukatı, bunlarla ilgili belgeleri ve konuşma dökümlerinin alınmasını talep etti. 14 tanığın dinlenmesinin yargı sürecini uzatacağını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tanıkların makul bir sayıya düşürülerek dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs gününe erteledi.

Mahkeme sonrasında açıklama yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, “Bugün sanık tarafı 14 tane tanık için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Biz Türkiye’nin her yerinde istismar davalarına giriyoruz ve inanın istismarcılar tanıdıklarını, dostlarını, arkadaşlarını tanık olarak getiriyorlar. Bu tanıklar ise iyi adamdır, hoş adamdır, iyi iş adamıdır, iyi dosttur diye tanıklık ediyorlar ama biz her yerde istismarın tanığı olmadığını söylüyoruz. İstismar 2 kişi ve 4 duvar arasında geçer. O iyi dediğiniz şahsın 4 duvar arasında nasıl bir insan olduğunu bilemezsiniz. Umut ediyoruz ki mahkeme heyeti de bu tanıkları dinlese bile dikkate almayacaktır” dedi.