15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 8. Ana Jet Üssü'nden, Akıncı Üssü davasında yargılanan sanıklar eski askerler Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve Erdem Erdoğan'ın 6 F-16 savaş uçağını gasbettikleri, Ankara'daki alçak uçuşlarda kullandıkları, bu uçakları daha sonra darbecilerin karargahı niteliğinde olan Akıncı Hava Üssü'ne indirdikleri hatırlatılan iddianamede, o dönemde sanık Akgülay'ın 8. Ana Jet Üssü'nde komutan vekili olduğu bildirildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılma yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kriptolu haberleşme programlarına ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

- Sanık Akgülay 181. filoya giriş yapmış

İddianamede yer alan, 8. Ana Jet Üssü'ndeki güvenlik kamerası inceleme tutanağında şunlar kaydedildi:

"Darbe girişimi sırasında uçak kaçıran şüphelilerin 181. filoya geldikleri ve Özdemir'in odasında toplandıkları, 21.46'da tam teçhizat uçuş kıyafetleri ile çıkış yaptıkları görülüyor. 22.04'te Akgülay 181. filoya giriş yapmıştır. Yaklaşık 4 dakika sonra elinde içecekle Özdemir'in odasına gitmiş ve 30 saniye sonra da binanın girişine çıkmıştır. Diğer kamera görüntüsünde de 6 uçağın 22.40'ta havalanmaya başladığı görülmektedir."

FETÖ'nün mahrem yapı sorumlularının kendilerine bağlı askerleri örgütsel toplantıya davet etmek ve talimat vermek için ankesörlü telefonları kullandıkları ifade edilen iddianamede, Akgülay'ın da 6 kez bu şekilde arandığı ve sanığın HTS kayıtlarında FETÖ'den haklarında dava açılan kişilerle görüştüğü bildirildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında, son derece gizli haberleşme yöntemleri kullanan, askeri mensuplarının gizliliğine önem veren örgütün bu yöntemle Akgülay ile irtibat kurduğu, sanığın da FETÖ'nün emir ve talimatları ile hareket ettiği aktarıldı.