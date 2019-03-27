AHMET ÖZLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılanan ve adı sözde "İl sıkıyönetim komutanları" başlıklı listede, "Karabük sıkıyönetim komutanı" olarak geçen dönemin Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan da birçok belge, delil ve ifadeye rağmen inkarı seçti.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 9 yıl ceza alan Arıcan, kolluk ve savcılıkta olduğu gibi FETÖ üyelerinin başvurduğu inkar stratejisini, mahkemede de sürdürdü.

Sözde Karabük sıkıyönetim komutanı olarak adının listede yer almasının tamamen bilgisi, onayı, iradesi dışında, tek taraflı yapılmış bir işlem olduğunu savunan Arıcan, "Aslında beni neden yazdıkları yazanlara sorulmalı. Adımı bu listeye yazanlardan davacı ve şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Mahkeme Başkanı'nın "Darbeyi kim yaptı?" sorusuna Arıcan, "Darbeyi FETÖ'cü bir çekirdek kadro planladı ve icra etti benim görüşüme göre. Planları da bir çığ oluşturmaktı. 15 Temmuz bir planın parçasıydı. Ordu yıpratıldı. Başarılı da başarısız da olunsa hedeflerden biri de orduyu yıpratmaktı." yanıtını verdi.