Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, savunmasını belirlediği başlıklar altında yapacağını söyleyerek sözlerine başladı.

Davanın bazı sanıkları gibi savunması için görsel sunum hazırlamadığını, şiir okumayacağını, vaaz da vermeyeceğini belirten Partigöç, "Siz beni burada bir cemaat mensubu yaptınız. Biri çıkıp dese ki 'Ya hoca geç, namaz kıldır', vallahi Fatiha'yı çıkartamam, o kadar dini bilgim yok." dedi.

Partigöç, "Ben niye burada olduğumu biliyorum. 17 tane Yüksek Askeri Şura (YAŞ) dinledim, görevim YAŞ'ı dinlemekti. Ülkenin nasıl bu hale geldiğini de biliyorum." ifadelerini kullanarak, darbe girişiminden sonra itirafçı olan eski askerler Hakan Bıyık ve Halil İbrahim Yıldız'ın aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini söyledi.