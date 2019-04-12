Türkkan'ın ilk ifadesinde, 14 Temmuz 2016'da saat 10.00 sıralarında yaptıkları görüşmede kendisinin darbe planladıklarını söylediğini hatırlatan Yıkılkan, kamera kayıtlarını izleterek belirtilen tarihte Türkkan'la bir görüşmesinin olmadığını ileri sürdü.

Duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olan dönemin Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı eski kurmay albay Orhan Yıkılkan esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Yıkılkan, 14 Temmuz'da öğle saatlerinden sonra Genelkurmay yerleşkesine geldiğini, bu saatlerde de Türkkan'la, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın programı nedeniyle bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını savundu.

Darbe girişiminden 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı otele ilişkin odasındaki bilgisayarda arama yaptığına dair isnadın da doğru olmadığını iddia eden Yıkılkan, söz konusu aramanın 13 Temmuz saat 05.00 sularında yapıldığının belirtildiğini, kendisinin 13 Temmuz'da göreve gelişinin ise giriş kayıtlarına göre 08.01 olduğunu söyledi.

Türkkan ve eski tümgeneral Mehmet Dişli ile darbe içerikli bir toplantı yapmadıklarını iddia eden Yıkılkan, gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbe girişiminin erkene alınmasında da bir etkisinin olmadığını ileri sürdü.

Firari FETÖ'cü Adil Öksüz liderliğinde Ankara'da bir villada yapıldığı belirlenen darbe toplantılarına katılmadığını savunan Yıkılkan, toplantılara katıldıklarını 15 Temmuz'dan sonra itiraf eden eski askerler Halil İbrahim Yıldız ve Hakan Bıyık'ın da kendisini söz konusu toplantılarda gördüklerine dair bir beyanının olmadığını bildirdi.

Yıkılkan, savunmasına 15 Nisan Pazartesi devam edecek.

