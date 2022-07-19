SÖZEL TABAN PUANLARI 2022! Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sözel taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda aday, Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
Sözel taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.
Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:
Aşağıdaki tabloya yer alan sözel bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.
|Bölüm
|Öğretim Süresi
|İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarih - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Medya ve Görsel Sanatlar - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İletişim ve Tasarımı - (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
|4 YILLIK
|Türk Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İletişim - (İletişim Fakültesi (Fransızca))
|4 YILLIK
|Gazetecilik - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Özel Eğitim Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Görsel İletişim Tasarımı - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Türkçe Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sinema ve Televizyon - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Okul Öncesi Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Radyo, Televizyon ve Sinema - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yeni Medya - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Reklam Tasarımı ve İletişimi - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Yeni Medya ve İletişim - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sanat ve Kültür Yönetimi - (Güzel Sanatlar Fakültesi)
|4 YILLIK
|Reklamcılık - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kültür ve İletişim Bilimleri - (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Film Tasarımı ve Yönetimi - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Televizyon Haberciliği ve Programcılığı - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sinema ve Dijital Medya - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Çizgi Film ve Animasyon - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|İslami İlimler - (İslami İlimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği - (Atatürk Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tarih Öğretmenliği - (Gazi Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Coğrafya Öğretmenliği - (Gazi Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)
|4 YILLIK
|İletişim Bilimleri - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sanat Tarihi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Film Tasarımı ve Yönetmenliği - (Güzel Sanatlar Fakültesi)
|4 YILLIK
|Medya ve İletişim - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fotoğraf ve Video - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|Coğrafya - (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi - (Güzel Sanatlar Fakültesi)
|4 YILLIK
|İletişim Sanatları - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|Gürcü Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Film Tasarımı ve Yazarlığı - (Güzel Sanatlar Fakültesi)
|4 YILLIK
|Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı - (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
|4 YILLIK
|Müzik - (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
|4 YILLIK
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Fotoğraf - (Güzel Sanatlar Fakültesi)
|4 YILLIK
|Basın ve Yayın - (İletişim Bilimleri Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kürt Dili ve Edebiyatı - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Sümeroloji - (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)
|4 YILLIK
|Türk Halkbilimi - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Rekreasyon Yönetimi - (Turizm Fakültesi)
|4 YILLIK
|Halkbilimi - (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)
|4 YILLIK
|Görsel Sanatlar - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|El Sanatları - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|Geleneksel Türk Sanatları - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
|4 YILLIK
|Türkoloji - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Halkla İlişkiler - (İletişim Fakültesi)
|4 YILLIK
|Kazak Dili ve Edebiyatı - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Süryani Dili ve Edebiyatı - (Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Zaza Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|Çerkez Dili ve Kültürü - (Fen-Edebiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
|İslam Bilimleri - (İlahiyat Fakültesi)
|4 YILLIK
Sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır
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