SÖZEL TABAN PUANLARI 2022! Sözel puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

Sözel taban puanları,ÖSYM'nin web sitesinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

SÖZEL TABAN PUANLARI 2022

Sözel taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:

Aşağıdaki tabloya yer alan sözel bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.

Sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS 2022 TERCİHLER NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır



