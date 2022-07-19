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SÖZEL TABAN PUANLARI 2022! Sözel puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

19.07.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözel taban puanları, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak edildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından kılavuzun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığını açıkladı. İşte Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SÖZEL TABAN PUANLARI 2022! Sözel puanlı 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ile kontenjanları...

Sözel taban puanları,ÖSYM'nin web sitesinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda aday, Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Sözel puanıyla (TS) öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

SÖZEL TABAN PUANLARI 2022

Sözel taban puanları merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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İşte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları:

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Aşağıdaki tabloya yer alan sözel bölümlerin detayına gitmek için söz konusu bölümün üzerine tıklayın.

Bölüm Öğretim Süresi
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Tarih - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Medya ve Görsel Sanatlar - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Arkeoloji ve Sanat Tarihi - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İletişim ve Tasarımı - (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
Gastronomi ve Mutfak Sanatları - (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)  4 YILLIK
Türk Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İletişim - (İletişim Fakültesi (Fransızca))  4 YILLIK
Gazetecilik - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Özel Eğitim Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Görsel İletişim Tasarımı - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Türkçe Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Sinema ve Televizyon - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Okul Öncesi Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Radyo, Televizyon ve Sinema - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Yeni Medya - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Reklam Tasarımı ve İletişimi - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Yeni Medya ve İletişim - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Sanat ve Kültür Yönetimi - (Güzel Sanatlar Fakültesi)  4 YILLIK
Reklamcılık - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
İletişim Tasarımı ve Yönetimi - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Kültür ve İletişim Bilimleri - (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Film Tasarımı ve Yönetimi - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Sinema ve Dijital Medya - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Çizgi Film ve Animasyon - (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
İslami İlimler - (İslami İlimler Fakültesi)  4 YILLIK
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği - (Atatürk Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Tarih Öğretmenliği - (Gazi Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Coğrafya Öğretmenliği - (Gazi Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
İletişim Bilimleri - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Sanat Tarihi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Film Tasarımı ve Yönetmenliği - (Güzel Sanatlar Fakültesi)  4 YILLIK
Medya ve İletişim - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Fotoğraf ve Video - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
Coğrafya - (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)  4 YILLIK
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi - (Güzel Sanatlar Fakültesi)  4 YILLIK
İletişim Sanatları - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
Gürcü Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Film Tasarımı ve Yazarlığı - (Güzel Sanatlar Fakültesi)  4 YILLIK
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı - (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)  4 YILLIK
Müzik - (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)  4 YILLIK
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Fotoğraf - (Güzel Sanatlar Fakültesi)  4 YILLIK
Basın ve Yayın - (İletişim Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Kürt Dili ve Edebiyatı - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Sümeroloji - (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)  4 YILLIK
Türk Halkbilimi - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Rekreasyon Yönetimi - (Turizm Fakültesi)  4 YILLIK
Halkbilimi - (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)  4 YILLIK
Görsel Sanatlar - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
El Sanatları - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
Geleneksel Türk Sanatları - (Sanat ve Tasarım Fakültesi)  4 YILLIK
Türkoloji - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Halkla İlişkiler - (İletişim Fakültesi)  4 YILLIK
Kazak Dili ve Edebiyatı - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Süryani Dili ve Edebiyatı - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Zaza Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Çerkez Dili ve Kültürü - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İslam Bilimleri - (İlahiyat Fakültesi)  4 YILLIK

Sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS 2022 TERCİHLER NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır

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İlahiyat taban puanları 2022İlahiyat taban puanları 2022
Gazetecilik taban puanları 2022Gazetecilik taban puanları 2022
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları 2022!
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