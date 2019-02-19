Sözen: “Belediyeler yerel seçimde HDP’ye geçerse yazık olur”

Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, kayyum belediye başkanları atandıkları il ve ilçeler adeta hizmet kalitesi ve belediyecilik hizmetleriyle ilk kez tanıştıklarını belirterek, bir zamanlar Kandil’e ve yurt içindeki teröristlere gönderilen belediye gelirlerinin, şimdi vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Milyonlarca lira para harcanarak güzelleştirilen ve hizmetle buluşan bu il ve ilçelerin yerel seçimlerde yönetimin tekrar HDP’nin eline geçmesinin yazık olacağını belirten Sözen, yapılan bunca hizmetin bir kaç ay içerisinde yerle bir edilebileceğini dile getirdi. Sözen, “Teröre bulaşmış HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla yerlerine görevlendirilen kayyum belediye başkanları atandıkları il ve ilçelerde adeta hizmet etme yarışına girmişlerdir. Yıllardır HDP’li belediyelerin yönettiği bu il ve ilçeler adeta hizmet kalitesi ve belediyecilik hizmetleriyle ilk kez tanışmışlardır. Bu kayyum belediye başkanları hizmet belediyeciliğinin yanı sıra, sosyal belediyecilik anlamında da çok önemli hizmetler yapmışlardır. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini yerine getirmiş, halkımızın gönüllerini fethetmişlerdir. Kayyum belediye başkanlarının görev yaptığı yerlerde halkın çok büyük bölümü yapılan bu hizmetleri çok beğenmekte ve kayyum belediye başkanlarından çok büyük memnuniyet duymaktadır. Üstelik bu hizmetler belediye gelirlerinin doğru ve düzgün kullanılmasıyla yapılmıştır” dedi.

“Belediye gelirleri artık vatandaşın hizmetine sunuluyor”

Bir zamanlar Kandil’e ve yurt içindeki teröristlere gönderilen belediye gelirlerinin, şimdi vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktaran Sözen, şöyle devam etti:

“Kayyum belediye başkanlarının görev yaptığı bu il ve ilçelerin sadece çehresi değişmekle kalmamış bu il ve ilçeler adeta barış, huzur ve kardeşlik iklimine kavuşmuşlardır. HDP’li belediyelerin esnafa zorla kepenk kapattırıp eylemler yaptırdığı günlerden, esnafın rahat ve huzur içerisinde bol kazanç elde ettiği günlere gelinmiştir. Tunceli, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis illeri ve bu illerde kayyum tarafından yönetilen ilçeler adeta hizmete doymuştur. Terörle anılan bu iller, illerde yapılan spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle anılmaya başlanmışlardır. Birçok önemli organizasyon bu illerde yapılmaya başlanmıştır. Yıllarca bu illerde terörün gölgesinde saklı kalan güzellikler gün yüzüne çıkmış, bu il ve ilçelere adeta turist akını yaşanmıştır.”